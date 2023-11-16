В Эстонии за надпись "хулиганка русская" водителя оштрафовали на 600 евро

Такие наклейки носят провокационный характер и направлены на раскол общества и создание напряженности, отметили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии. „Российская пропаганда использует те же сообщения и символы для оправдания войны в Украине. Поэтому в ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, демонстрация подобных наклеек является заявлением о поддержке государства-агрессора, — отметили в полиции. — В Эстонии каждый имеет право идентифицировать себя по национальности, и независимо от национальности к людям применяются одни и те же законы и правила. Зная подоплеку этих лозунгов, люди все равно должны понимать, что, наклеивая подобного рода высказывания на окно своей машины, они провоцируют других людей“.