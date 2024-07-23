В Эстонии вступило в должность правительство Кристена Михала

Eesti 200 в новом правительстве представляют министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.

От социал-демократов в правительство вошли министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здоровья Рийна Сиккут, министр по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр инфраструктуры Владимир Свет.

Певкур, Рийсало, Пурга. Цахкна, Каллас, Ляэнеметс, Сиккут и Хартман занимали те же посты в последнем правительстве Каи Каллас, где Михал занимал пост министра климата, а остальные кандидаты обновят состав правительства. Пост министра инфраструктуры отсутствовал в предыдущем правительстве и был создан в связи с тем, что социал-демократы на коалиционных переговорах добились выделения им четырех министерских портфелей.