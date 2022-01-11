В Эстонии умер 7-летний мальчик, заболевший коронавирусом

Всего за сутки первичных положительных тестов было 1 981, или 23,9% от общего количества тестов.
По состоянию на утро 11 января, в больнице находится 251 зараженный коронавирусом пациент. Из них 188 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 150, или 79,8%, не вакцинированы и 38, или 20,2%, с завершенным курсом вакцинации.
За последние сутки проведены 8 304 теста, из которых 1 981 оказался положительным. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 108,5 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 122,7 невакцинированных в день.
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