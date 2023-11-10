В Эстонии решили уменьшить количество бумажных чеков

Действующее законодательство обязывает торговцев выдавать бумажные чеки покупателем, если сумма счета превышает 20 евро, пишет в пятницу портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на радионовости ERR.
Однако сейчас Министерство экономики готовит изменения в Закон о защите прав потребителей, чтобы выдача бумажных чеков не была бы обязательной независимо от суммы покупки, если клиент оплачивает ее банковской картой или иным электронным способом. Обязанность выдавать бумажный чек сохранится только в том случае, если покупатель оплачивает покупку наличными.
Поправка к закону может вступить в силу во втором квартале следующего года.
Novosti.err.ee
Оставить комментарий Читать комментарии