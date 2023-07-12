12 июля 2023 г. 16:03

В Эстонии разрушили скульптуру Владимира Зеленского

 
Новая газета - Балтия
ФОТО: Tõrva Teataja
Сегодня утром в Эстонии полицейским поступил вызов, что в центре города Тырва автомобиль въехал в скульптуру Владимира Зеленского, сообщили местные СМИ.

Автомобилем Ford на финских номерах управлял 36-летний гражданин Эстонии. Водитель покинул место ДТП, его разыскивает полиция. В оставленном на месте происшествия автомобиле найден алкоголь, поэтому полиция предполагает, что водитель мог быть пьян. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Песчаная скульптура, изображающая президента Украины Зеленского, появилась в Тырва весной прошлого года. Автором проекта стала латвийский скульптор Агнесе Рудзите Кириллова. На статую Зеленского ушло 72 тонны песка, над ней работали украинские военные беженцы.

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Новая газета - Балтия
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