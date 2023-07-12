В Эстонии разрушили скульптуру Владимира Зеленского

Автомобилем Ford на финских номерах управлял 36-летний гражданин Эстонии. Водитель покинул место ДТП, его разыскивает полиция. В оставленном на месте происшествия автомобиле найден алкоголь, поэтому полиция предполагает, что водитель мог быть пьян. Точные обстоятельства происшествия выясняются.