В Эстонии растет число заболеваний COVID-19. Новый штамм распространяется всё шире

Согласно статистике заболеваемости коронавирусом Департамента здоровья, в течение последнего месяца в Таллинне заразились COVID-19 около 350 человек. В других регионах число больных меньше, к примеру, в Тарту - 133, в Нарве - 48 и Пярну — 33.

По словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Юлии Геллер, за последние пять-семь недель число случаев заболевания немного увеличилось. Это может быть связано с тем, что сейчас летний период и люди больше общаются, двигаются и путешествуют.