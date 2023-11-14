В Эстонии политическая партия "Отечество" хочет инициировать вотум недоверия премьер-министру страны

Для инициирования вотума недоверия необходима подпись не менее 21 депутата Рийгикогу. Во фракцию отечественников входят восемь депутатов, также ее поддерживают два перешедших из центристов в Isamaa члена Рийгикогу.
"Члены Партии реформ дистанцировались от транспортного скандала с перевозками на восточном направлении, связанного с премьер-министром, и заявили, что это личное дело Кая Каллас. Это неправда. Вопрос доверия премьер-министру - это дело Эстонского государства", - заявил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.
"В эти выходные пройдут выборы председателя Партии реформ, в них участвует только один кандидат. Спустя 83 дня после начала скандала Кая Каллас требует от своей партии нового мандата. Поэтому реформисты должны взять на себя политическую ответственность и дать четкую оценку поведению премьер-министра", - добавил Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, та же задача стоит и перед членами Eesti 200, которые в эти выходные также выберут нового председателя партии. "Своими действиями они должны выразить четкое намерение, одобряют ли они поведение Каи Каллас. А Isamaa говорит чётко: у Каи Каллас отсутствует авторитет как на внутренней, так и на международной арене, чтобы продолжать занимать свой пост", - отметил лидер отечественников.
По мнению председателя парламентской фракции Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, вотум недоверия следует рассматривать и в более широком контексте. "Вотум недоверия Кае Каллас является не только оценкой ее деятельности на посту премьер-министра, но и позволяет вывести внутреннюю политику Эстонии из тупика и дает парламентским партиям возможность выйти из политического кризиса", - подчеркнул Сеэдер.
По словам Сеэдера, правительство во главе с Каей Каллас проводит политику вслепую, игнорируя экспертов и заинтересованные группы, что толкает экономику, которая падала на протяжении семи кварталов, во все более глубокий кризис. "Вместо того, чтобы понять обеспокоенность эстонского народа по поводу своего благосостояния, премьер-министр использует предоставленную ей платформу для неприемлемой риторики, оскорбляя на правительственной пресс-конференции учителей, которые ведут переговоры о зарплате", - заявил председатель парламентской фракции Isamaa.