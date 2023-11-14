В Эстонии политическая партия "Отечество" хочет инициировать вотум недоверия премьер-министру страны

 
Novosti.err.ee
Kaja Kallas
Kaja Kallas
ФОТО: Scanpix / Reuters
Эстонская партия "Отечество" (Isamaa) начала переговоры с другими представленными в Рийгикогу политическими силами, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас. Председатель парламентской фракции центристов Танель Кийк заявил, что Центристская партия также хочет, чтобы Каллас покинула свой пост.

Для инициирования вотума недоверия необходима подпись не менее 21 депутата Рийгикогу. Во фракцию отечественников входят восемь депутатов, также ее поддерживают два перешедших из центристов в Isamaa члена Рийгикогу.

"Члены Партии реформ дистанцировались от транспортного скандала с перевозками на восточном направлении, связанного с премьер-министром, и заявили, что это личное дело Кая Каллас. Это неправда. Вопрос доверия премьер-министру - это дело Эстонского государства", - заявил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

"В эти выходные пройдут выборы председателя Партии реформ, в них участвует только один кандидат. Спустя 83 дня после начала скандала Кая Каллас требует от своей партии нового мандата. Поэтому реформисты должны взять на себя политическую ответственность и дать четкую оценку поведению премьер-министра", - добавил Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, та же задача стоит и перед членами Eesti 200, которые в эти выходные также выберут нового председателя партии. "Своими действиями они должны выразить четкое намерение, одобряют ли они поведение Каи Каллас. А Isamaa говорит чётко: у Каи Каллас отсутствует авторитет как на внутренней, так и на международной арене, чтобы продолжать занимать свой пост", - отметил лидер отечественников.

По мнению председателя парламентской фракции Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, вотум недоверия следует рассматривать и в более широком контексте. "Вотум недоверия Кае Каллас является не только оценкой ее деятельности на посту премьер-министра, но и позволяет вывести внутреннюю политику Эстонии из тупика и дает парламентским партиям возможность выйти из политического кризиса", - подчеркнул Сеэдер.

По словам Сеэдера, правительство во главе с Каей Каллас проводит политику вслепую, игнорируя экспертов и заинтересованные группы, что толкает экономику, которая падала на протяжении семи кварталов, во все более глубокий кризис. "Вместо того, чтобы понять обеспокоенность эстонского народа по поводу своего благосостояния, премьер-министр использует предоставленную ей платформу для неприемлемой риторики, оскорбляя на правительственной пресс-конференции учителей, которые ведут переговоры о зарплате", - заявил председатель парламентской фракции Isamaa.

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Источник
Novosti.err.ee
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