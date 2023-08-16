В Эстонии планируют лишить граждан РФ и РБ права голоса на местных выборах

В ближайшее время министр юстиции Эстонии Каале Лаанет (Партия реформ) представит его партнерам по коалиции и общественности, сообщают в среду радионовости ERR.

В проекте закона, находящемся в распоряжении портала ERR.ee, министерство указывает, что эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России и Беларуси от влияния страны их гражданства.

Авторы проекта подчеркивают, что "в соответствии с Конституцией Российской Федерации, защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина Российской Федерации, а также имели место случаи, когда граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах".