В Эстонии однополые пары смогут получать детские пособия наравне с разнополыми семьями

1 января в Эстонии вступили в силу поправки к Закону о семье и теперь установлено, что брак заключается между двумя физическими лицами, а не между мужчиной и женщиной, как это было раньше. Вместе с этим у однополых пар появилась возможность получать детские пособия наравне с разнополыми семьями.

"Пособия для всех людей в Эстонии теперь будут одинаковыми, будь то мужчина и женщина, мужчина-мужчина или женщина-женщина. Если раньше были ограничения в связи с этим, то теперь все ограничения снимаются и все получают родительские пособия на одинаковых условиях", – объяснил советник по семейным пособиям Департамента социального страхования Артур Панов в эфире "Великолепной четвёрки" на Радио 4.