В Эстонии начинается забастовка учителей, бастуют почти 10 000 педагогов

Требование бастующих - установить минимальную месячную зарплату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро, поскольку высокая нагрузка на фоне низкой зарплаты приводят к нарастающему дефициту педагогов.

Забастовка объявлена бессрочно, но участие и сроки участия в ней конкретных учителей являются добровольными.

Союз работников образования утром понедельника сообщил ERR, что в забастовке примут участие 9471 учителей из 330 школ.

В забастовке солидарности, которая может длиться до трех дней, примет участие примерно такое же число людей, включая 2581 учителя из 169 общеобразовательных школ, 5556 работников из 283 детских садов и 558 работников из 37 профтехучилищ и школ по интересам.

В Таллинне в забастовке примут участие 2917 учителей из 57 школ, а в целом в столичном регионе бастовать будет 8821 учитель.

Бастующие также проведут в понедельник утром часовой митинг у Рийгикогу и 24 января в Тарту на Ратушной площади.