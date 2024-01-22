В Эстонии начинается забастовка учителей, бастуют почти 10 000 педагогов

Требование бастующих - установить минимальную месячную зарплату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро, поскольку высокая нагрузка на фоне низкой зарплаты приводят к нарастающему дефициту педагогов.
Забастовка объявлена бессрочно, но участие и сроки участия в ней конкретных учителей являются добровольными.
Союз работников образования утром понедельника сообщил ERR, что в забастовке примут участие 9471 учителей из 330 школ.
В забастовке солидарности, которая может длиться до трех дней, примет участие примерно такое же число людей, включая 2581 учителя из 169 общеобразовательных школ, 5556 работников из 283 детских садов и 558 работников из 37 профтехучилищ и школ по интересам.
В Таллинне в забастовке примут участие 2917 учителей из 57 школ, а в целом в столичном регионе бастовать будет 8821 учитель.
Бастующие также проведут в понедельник утром часовой митинг у Рийгикогу и 24 января в Тарту на Ратушной площади.
Министерство образования прошлой осенью вело переговоры с Союзом работников образования, который настаивал на повышении минимальной учительской зарплаты. Последний раунд переговоров состоялся 1 декабря. На нем учителям предложили поднять минимальную зарплату на 3,1%, или до 1803 евро вместо 1,77%, изначально предложенных правительством. Учителя, которые изначально настаивали на повышении минимальной зарплаты на 11%, отвергли это предложение. Проводимые под эгидой государственного примирителя переговоры официально завершились 6 декабря, когда госпримиритель подписал протокол о разногласиях. Это означало, что правительство может установить минимальную зарплату учителей на следующий год на свое усмотрение, а у профсоюза появляется право начать забастовку.
После этого Союз работников образования принял решение начать всеобщую бессрочную забастовку 22 января. Педагоги детских садов и профтехучилищ примкнут 24 января к забастовке солидарности, которая может длиться три дня.
По данным опроса общественного мнения, проведенного на прошлой неделе социологической службой Norstat, 67% граждан Эстонии поддерживают забастовку учителей.