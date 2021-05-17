"Трехнедельные учения будут проводиться в этом году в сокращенном масштабе и с более строгими ограничениями, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса среди их участников", — уведомили в оборонном ведомстве. Как ожидается, в маневрах будут задействованы около 7000 военнослужащих Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании, боевой группы НАТО, а также несколько сотен единиц техники. Будут проверены взаимодействие различных уровней командования и готовность частей к выполнению боевых задач.
В свою очередь немецкая газета Lippische Landes-Zeitung сообщает, что восемь маршевых колонн 4-го полка британского Корпуса армейской авиации на пути в Эстонию сделали остановку в казарме имени Роммеля в Аугустдорфе (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).
Основная часть учений пройдет в центральной и северной Эстонии.
В 2020 году в "Весеннем шторме" принимали участие около 3200 военнослужащих эстонских ВС, а также военные из Великобритании и Франции.
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