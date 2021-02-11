aA
В жалобе в Европейский суд по правам человека говорится, что при аресте координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге российские власти нарушили ряд положений Европейской конвенции.
В ЕСПЧ направлена первая жалоба по арестам на акциях в поддержку Навального
© Itar-Tass / Scanpix

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге подана первая жалоба по итогам акций в поддержку Алексея Навального, прошедших в России в январе. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает проект "Апология протеста". Адвокат проекта Алексей Бушмаков представляет в ЕСПЧ интересы координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, ставшего первым заявителем из-за ареста в связи с протестной акцией 23 января.

Статьи по теме:
От виктимблейминга до заговора извне. Как в Беларуси реагируют на протесты в России и в чем сходство и разница реакций властей?  (46)
Глава дипломатии Евросоюза не увидел в России готовности к диалогу  (234)

В жалобе указывается, что власти России нарушили в отношении Гресько положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, посвященные свободе выражения мнения, свободе собраний, праву на справедливое судебное разбирательство и праву на обжалование судебного решения.

Гресько получил 10 суток ареста


Сторонник Навального получил десять суток административного ареста по статье о нарушении порядка организации акции. 20 января Гресько опубликовал на странице екатеринбургского штаба Навального на YouTube ролик под названием "Екатеринбург выходит на улицы 23 января".

После акции оппозиционер был задержан. На него составили протокол об административном правонарушении, где говорилось что Гресько "осуществил агитацию и привлечение граждан для участия в несанкционированном массовом мероприятии" путем размещения видеосюжета, доступного для просмотра неопределенного круга лиц. В протоколе Гресько назывался организатором акции, он настаивает, что не был им. Его защита считает, что "умысел заявителя на организацию публичного мероприятия не был доказан, а агитация, выраженная в отснятом видеоролике, не свидетельствует о его организации".

Ленинский районный суд города назначил Гресько самую суровую форму наказания из возможных вследствие "чрезмерно высокой степени общественной опасности совершенного им правонарушения".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Россия хочет арестовать проживающего в Литве Леонида Волкова (110)

СК РФ подал в суд ходатайство о заочном аресте...

Главы МИД и МВД Литвы осуждают стремление России арестовать Леонида Волкова (27)

"Использование инструмента международного розыска...

"Сильно наврали": Леонид Волков ответил на сюжет "России 1" о расходах Навального в Германии (72)

В программе ”Вести недели” на телеканале ”Россия 1”...

TOP новостей

Жителям не на что жить: несмотря на запреты, рекламируют свою деятельность (62)

В Литве все еще действуют ограничения, но на порталах...

Po apsilankymo salone klientė neliko patenkinta.

"Delfi Главное": первая реакция бизнеса на смягчение карантина и нужна ли российская вакцина Литве? (127)

Статья о российской вакцине " Спутнике V " в журнале The...

Aleksejus Navalnas

Директор Фонда борьбы с коррупцией: санкционное воздействие на друзей Путина может изменить решение по Навальному Интервью Delfi (203)

Вторая половина января в России ознаменовалась...

Министр: нынешние поставки не обеспечат вакцинации 70% населения Литвы к осени (131)

Нынешние графики поставки вакцин от COVID-19 не обеспечат,...

Глава Минздрава Литвы: цель - возвращение детей в школу в конце февраля (8)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...