В ЕС заморожены активы российских олигархов почти на 13 млрд евро

"Сумма заморженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро", - сообщил изданию Die Welt официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.
Столь резкое увеличение замороженных активов он связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, - особенно в Германии.
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