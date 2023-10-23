В ЕС заговорили о мировом налоге на миллиардеров: мог бы привлекать 250 миллиардов долларов в год

По данным исследовательской группы Парижской школы экономики, в случае взыскания эта сумма эквивалентна лишь 2% от почти 13 триллионов долларов, которыми владеют 2700 миллиардеров по всему миру.

В отчете группы об уклонении от налогов за 2024 год говорится, что на данный момент эффективный личный налог миллиардеров часто намного меньше, чем тот, который платят другие налогоплательщики с более скромным достатком, так как они могут сохранять состояние в подставных компаниях, защищая их от налога на прибыль

"По нашему мнению, это трудно оправдать, поскольку это рискует подорвать устойчивость налоговых систем и социальную приемлемость налогообложения", - прокомментировал директор обсерватории Габриэль Зукман.

Обсерватория подсчитала, что личный налог миллиардеров в Соединенных Штатах составляет около 0,5% и равняется нулю во Франции с высокими налогами.