В ЕС в 2023 году могут подать 1 млн прошений об убежище

Количество прошений об убежище, поданных в 27 странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии в 2023 году, по всей видимости, превысит один миллион, сообщила во вторник, 10 октября, газета Die Welt со ссылкой на данные Европейского агентства по делам беженцев (EUAA), полученные из конфиденциального доклада Еврокомиссии.

Согласно этим данным, с начала текущего года по октябрь в этих странах было зарегистрировано 801 459 ходатайств о предоставлении статуса беженцев. Это самый высокий показатель за аналогичный период с 2016 года.

Лидеры по приросту числа мигрантов - Латвия, Эстония и ФРГ

Наибольший прирост количества ходатайств об убежище зафиксирован в Латвии (+168 процентов), и Эстонии (+119 процентов) из-за массового наплыва нелегальных мигрантов на фоне войны России против Украины.