В ЕС сомневаются в шансах освободить всю территорию Украины

Военное руководство Евросоюза скептически оценивает возможность освободить все оккупированные Россией территории Украины. "Остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами", — заявил председатель комитета ЕС по военным делам (EUMC) генерал Роберт Бригер в интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 24 августа.

По оценке австрийского военного эксперта, контрнаступление Украины, ведущееся с июня, пока не принесло существенных результатов. "Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны, — добавил Бригер. — Количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, невелико. С другой стороны, у России были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии".