В ЕС согласовали план единого подхода к России из 10 пунктов

Министры иностранных дел государств Европейского Союза на встрече во французском Бресте в пятницу, 14 января, согласовали план единого подхода к России, связанный с развертыванием российских войск вблизи границ Украины. Этот план, состоящий из десяти пунктов, предусматривает диалог с Москвой одновременно с мерами сдерживания агрессии Кремля.
В частности, разработку новых санкций Евросоюза против РФ следует продолжать при участии его партнеров, в том числе США. В то же время в документе подчеркивается готовность ЕС к мерам, стимулирующим доверие, а также поддержка новых договоренностей с Москвой в сфере контроля над разоружением и вооружением. "Мы остаемся открытыми для диалога с Россией - но ни в коем случае в ущерб нашей свободе, суверенитету, независимости, а также приверженности фундаментальным ценностям", - заявил по итогам двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Переговоры по безопасности в Европе провалились
Помимо усиления российского военного присутствия у границ с Украиной, поводом для консультаций послужили требования Москвы заключить новые соглашения о безопасности с Западом. Россия требует юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины и Грузии в состав альянса.
Тем не менее в ходе переговоров по безопасности в Европе, проходивших на этой неделе, сторонам не удалось добиться сколько-нибудь заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.
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