Препарат может в отдельных, очень редких случаях приводить к образованию тромбов, однако его преимущества превышают риски, заявило ведомство в Амстердаме.
В середине марта американская корпорация перенесла на более поздний срок начало поставок в Европу своей вакцины и заявила о проверке сообщений о случаях тромбоза мозговых вен у привитых этим препаратом. Вакцина Johnson & Johnson была в конце февраля допущена для экстренного применения в США, а в середине марта - в Евросоюзе. Позже в США было приостановлено применение препарата в связи с шестью случаями тромбоза мозговых вен у привитых.
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