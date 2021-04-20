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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало к неограниченному использованию вакцину от коронавируса американского производителя Johnson & Johnson, не выделяя специфические факторы риска.
„Johnson & Johnson“ vakcina
„Johnson & Johnson“ vakcina
© Imago / Scanpix

Препарат может в отдельных, очень редких случаях приводить к образованию тромбов, однако его преимущества превышают риски, заявило ведомство в Амстердаме.

В середине марта американская корпорация перенесла на более поздний срок начало поставок в Европу своей вакцины и заявила о проверке сообщений о случаях тромбоза мозговых вен у привитых этим препаратом. Вакцина Johnson & Johnson была в конце февраля допущена для экстренного применения в США, а в середине марта - в Евросоюзе. Позже в США было приостановлено применение препарата в связи с шестью случаями тромбоза мозговых вен у привитых.

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Deutsche Welle
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