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Внутри ЕС нет согласия по поводу того, должны ли остановка или замораживание работы газопровода "Северный поток - 2" быть среди возможных мер на случай, если Россия пойдет на дальнейшую агрессию в отношении Украины. Это следует из заявлений, сделанных министрами иностранных дел отдельных стран Евросоюза во время заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 13 декабря.
В ЕС разошлись во мнениях по "Северному потоку - 2" и ответу на агрессию РФ против Украины
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Так, глава МИД Германии Анналена Бербок в ответ на вопрос, следует ли отказаться от нового газопровода, заявила о солидарности с Украиной, поддержке ее суверенитета и о том, что "действия России будут иметь жесткие дипломатические и экономические последствия". Когда главу германского внешнеполитического ведомства попросили все же ответить по поводу "Северного потока - 2", Бербок отметила: "Как я только что сказала, у нас есть четкая позиция, что дальнейшее агрессивное поведение России будет иметь четкие дипломатические и экономические последствия. По "Северному потоку - 2" я уже высказалась вчера". На третий, уточняющий вопрос, она ответила: "По состоянию на настоящий момент, я уже вчера все сказала касательно "Северного потока - 2".

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Партия "Союз-90"/"зеленые", сопредседательницей которой является Бербок, не поддерживает "Северный поток - 2". Глава МИД ФРГ 12 декабря заявила, что "в случае дальнейшей эскалации (российско-украинского конфликта. - Ред.) этот трубопровод больше не может быть подключен к сети". Ключевую роль в том, что газопровод достроили, сыграло предыдущее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель.

Австрия за использование "Северного потока - 2"


В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг высказался против того, чтобы поднимать вопрос "Северного потока - 2" каждый раз, когда возникают разногласия с Россией. "Его (газопровод. - Ред.) завершили. По моему мнению, лишено смысла регулярно ставить это под вопрос", - подчеркнул австрийский министр. Он добавил, что "Северный поток - 2" готов, и его "следует использовать".

По мнению Шалленберга, в нынешней ситуации ЕС необходимо продемонстрировать "четкую позицию": "Не может быть так, чтобы мы бездеятельно смотрели, когда в Европе угрожают или пытаются изменить границы силой". Глава МИД Австрии считает, что сейчас нужны слова и действия для деэскалации "с обеих сторон". "Но России должно быть ясно, что мы очень четко следим (за ситуацией на границе с Украиной. - Ред.). И если дойдет до (эскалационных. - Ред.) шагов, то мы будем реагировать очень конкретно и жестко", - добавил Шалленберг.

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Deutsche Welle
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