В ЕС растет число соискателей убежища

Число соискателей убежища в Европейском Союзе значительно растет, согласно данным Европейского бюро по вопросам предоставления убежища (European Asylum Support Office - EASO), в том числе из-за рекордного количества заявок от афганских беженцев. В августе 2021 года страны ЕС зарегистрировали около 56 000 ходатайств о предоставлении международной защиты, сообщают издания концерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на исполнительного директора EASO Нину Грегори. Это на 16 000 заявок, или 40 процентов больше, чем в августе 2020 года.

По словам Грегори, август стал третьим месяцем подряд, когда фиксируется значительное увеличение числа прошений о предоставлении убежища. "Таким образом, в Европе мы почти достигли уровня докоронавирусных времен по ходатайствам о предоставлении убежища", - сказала глава EASO. Она добавила, что только граждане Афганистана подали в августе порядка 10 000 прошений об убежище в Евросоюзе. Это является рекордным показателем и на 38 процентов больше, чем месяцем ранее.

Такой рост соискателей объясняется большим количеством заявок от граждан Афганистана - как тех, которые были эвакуированы по воздуху из Кабула после захвата там власти радикальным исламистским движением "Талибан", так и тех, кто уже некоторое время живет в Европе и вновь подает прошение о предоставлении убежища, объяснила глава EASO. "Пока мы не наблюдаем никаких перемещений афганцев в Европу из Афганистана", - отметила она. Однако, по словам Грегори, ее ведомство внимательно следит за ситуацией в соседних с Афганистаном странах, где сотни тысяч человек ищут защиты. "Мы должны готовиться к тяжелой ситуации с миграцией из Афганистана в Европу", - предупредила она.