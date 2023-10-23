В ЕС продают фальшивые препараты от диабета

Основой системы верификации является уникальный код на каждой упаковке препарата, который размещается производителем и несколько раз проверяется (верифицируется) в онлайн-базах данных на пути к потребителю. В конце цепочки поставок, когда препарат продается или используется пациентом, аптека или медицинское учреждение удаляет код из системы. Это гарантирует, что один и тот же код не может быть использован для внедрения поддельных лекарств в легальную цепочку поставок. В случае, если система не распознает уникальный код во время проверки, генерируется тревожное оповещение, которое расследуется ответственными государственными органами.