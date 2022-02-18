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В случае вторжения РФ в Украину в Евросоюз может прибыть более миллиона беженцев, заявил вице-президент Еврокомиссии. Их могут использовать как средство давления на ЕС, как это произошло в Беларуси, пишет DW.
Protestas Ukrainoje
Protestas Ukrainoje
© Zuma Press / Scanpix

В случае военной эскалации кризиса вокруг Украины в Евросоюз могут устремиться более миллиона беженцев. Об этом немецкому изданию Die Welt заявил вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас. Интервью с политиком было опубликовано в пятницу, 18 февраля.

"По разным оценкам, могут прибыть от 20 000 до свыше миллиона человек", — сказал он, подчеркнув, что ЕС "готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и предоставить им гражданскую защиту".

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Схинас указал на тот факт, что в Украине проживает 20 000 граждан стран Европейского Союза и, кроме того, существует "не менее обширная группа тех, кто имеет корни в ЕС". При этом, отметил еврокомиссар, беженцев могут "инструментализировать и использовать как средство давления на Евросоюз", как это недавно происходило и с белорусским транзитом мигрантов в Европу.

Польша готовится принять до миллиона украинских беженцев

Предполагается, что в случае российского вторжения украинские беженцы первым делом могут прибыть в Польшу, граничащую с Украиной на протяжении 535 километров. Польское правительство уже заявило, что готовится к сценарию, при котором границу перейдут до миллиона украинских беженцев.

По оценкам, в Польше сейчас проживает 1,5 миллиона украинцев, но официально из них в стране зарегистрировано только 300 тысяч человек. Кроме того, с момента аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины в 2014 году в стране было зарегистрировано около 1,5 млн вынужденных внутренних переселенцев. В случае российского вторжения к ним могут присоединиться еще миллионы жителей Украины, пишет AFP.

В последние месяцы западные страны фиксируют создание мощной российской военной группировки на разных участках украинской границы и заявляют об угрозе вторжения. По данным США, Россия нарастила численность своих войск вблизи украинской границы и в Беларуси до более чем 150 000 военнослужащих. Кремль планы военной агрессии отрицает.

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