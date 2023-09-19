В ЕС предлагают продлить защиту для украинцев до марта 2025 года

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: AP / Scanpix

Европейская комиссия предложила снова продлить временную защиту для украинцев, которые сбежали от агрессии России против Украины – с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года, сообщает "Европейская правда".

Этот шаг обеспечит уверенность и поддержку для более 4 миллионов человек, которые пользуются защитой во всем ЕС, отметили в комиссии.

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единогласному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год.

Комиссия считает, что причины для временной защиты остаются, и поэтому ее следует продлить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой.

Теперь это предложение комиссии должен утвердить Совет ЕС.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии