В ЕС отказываются принимать аварийное судно с селитрой из РФ

С 1 по 4 сентября судно находилось в порту норвежского Тромсё, там его осмотрели и отправили на ремонт в порт другой страны. После этого Ruby взяло курс на Клайпеду, но Литва не разрешила ему зайти в порт. Местные власти опасаются, что груз может сдетонировать, как это произошло в августе 2020 года в порту Бейрута, где взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли 280 человек и еще семь тысяч были ранены. Экономический ущерб тогда превысил 15 млрд долларов.