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Евросоюз не может ввести санкции против российских бизнесменов из-за отравления и преследования Алексея Навального, так как для этого нет юридических оснований. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС. Трансляция брифинга велась на сайте Европейского совета.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© Imago / Scanpix

«Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся. Санкции вводятся против кого-то за то, что он сделал. И мы должны доказать это. И когда вы говорите — накажите олигархов… Может быть, мы не любим олигархов, но нам нужно доказать, что эти люди имеют связь с тем, из-за чего вводятся санкции. <…> Когда мы обсуждаем санкции из-за дела Навального, мы должны вводить их против людей, которые непосредственно связаны с его арестом, преследованием или отравлением. Если нельзя этого доказать перед судом, то мы не может использовать [санкции]. Простите, но это верховенство закона», — сказал Боррель.

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Он также подтвердил, что глава МИД стран Евросоюза приняли решение ввести санкции против людей, ответственных за преследование Навального.

о его словам, Евросоюзу требуется неделя, чтобы определить, кто именно попадет под ограничительные меры.

Ранее Алексей Навальный и его соратники призывали Евросоюз ввести санкции против бизнесменов из ближайшего окружения Путина. По информации Bloomberg, ЕС отказался от этого из-за того, что «некоторые члены Союза опасаются сжигать все мосты с Москвой».

По информации Reuters, Евросоюз введет санкции против главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, главы Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

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