В ЕС обеспокоены планами Виктора Орбана посетить Москву

О том, что венгерский премьер намерен посетить Россию всего через несколько дней после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщили со ссылкой на неназванные источники журналист издания VSquare Саболч Пани и венгерская редакция „Радио Свобода“. По их данным, визит Орбана в Москву запланирован на 5 июля, а сопровождать его будет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Официально об этом визите ни Венгрия, ни Россия не сообщали.