В ЕС обеспокоены планами Виктора Орбана посетить Москву

В Брюсселе обеспокоены сообщениями о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья страна c 1 июля приняла председательство в Совете Европейского Союза, нанести визит в Москву. „Председательство в Совете ЕС по принципу ротации не дает полномочий вести диалог с Россией от имени ЕС“, - заявил в четверг, 4 июля, в соцсети Х глава Европейского совета Шарль Мишель.
Он напомнил, что совет министров ЕС занимает четкую позицию в отношении российской агрессии против Украины: „Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины“.
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X. „Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой, премьер-министр Виктор Орбан, или это правда?“
О том, что венгерский премьер намерен посетить Россию всего через несколько дней после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщили со ссылкой на неназванные источники журналист издания VSquare Саболч Пани и венгерская редакция „Радио Свобода“. По их данным, визит Орбана в Москву запланирован на 5 июля, а сопровождать его будет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Официально об этом визите ни Венгрия, ни Россия не сообщали.
Орбана призвал Зеленского немедленно прекратить огонь
Во время визита в Киев Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского к временному перемирию с Россией, чтобы начать мирные переговоры. Зеленский ответил на это отказом, подчеркнув, что его стране нужен „справедливый мир“.
Глава правительства Венгрии позиционирует себя как сторонник скорейшего достижения мира в Украине. Он неоднократно высказывался за снятие санкций с Москвы и выступал против поставок оружия Киеву.