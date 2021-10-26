В ЕС нецелевые расходы в 2020 году составили 4 млрд евро

В Европейском Союзе в 2020 году нецелевые расходы составили почти 4 млрд евро, следует из доклада Европейской счетной палаты, обнародованного во вторник, 26 октября. В целом расходная часть бюджета ЕС в минувшем году составляла 147,8 млрд евро. Это означает, что доля нецелевых расходов находилась на уровне 2,7 процента и практически не изменилась по сравнению с 2019 годом.

В докладе отмечается, что в большинстве случаев речь идет не о мошенничестве, а о процедурных ошибках. По данным счетной палаты, лишь шесть дел были переданы на рассмотрение европейского ведомства по борьбе с мошенничеством Olaf. В 2019 году таких дел было девять.

Председатель Европейской счетной палаты Клаус-Хайнер Лене (Klaus-Heiner Lehne) указал на значительные изменения в финансах ЕС на фоне пандемии коронавируса. На период с 2021 по 2027 годы запланированы дополнительные расходы на поддержку домохозяйств и устранение негативных последствий пандемии на общую сумму в 1,8 млрд, и это, по его словам, требует еще более эффективных мер контроля над расходованием средств.