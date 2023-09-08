В ЕС не уверены, что G20 согласует декларацию из-за разногласий по войне

"Трудно предсказать, удастся ли достичь согласия по декларации. Мы все еще ведем переговоры. Я не намерен говорить что-то, что усложнит эти усилия. Мы поддерживаем усилия, которые прилагает индийское председательство", сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.

Аналитики говорят, что более глубокие и укоренившиеся разногласия относительно войны России в Украине рискуют подорвать прогресс в таких вопросах, как продовольственная безопасность, долговой кризис и глобальное сотрудничество по изменению климата.

Индия, которая председательствует в группе, хочет, чтобы итоговое коммюнике саммита также учитывало взгляды России и Китая, которые заблокировали усилия западных стран включить в него решительное осуждение российского вторжения в Украину.

Ни президент России Владимир Путин, ни лидер Китая Си Цзиньпин не будут присутствовать на саммите, вместо них Москва отправила министра иностранных дел Сергея Лаврова, а премьер-министр Ли Цянь будет представлять Пекин.