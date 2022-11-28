На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину страны Евросоюза зашли в тупик в обсуждении цен на российскую нефть.
Как говорится в материале, Польша настаивает на том, что предлагаемый ЕК потолок в $65 за баррель "чрезвычайно высокий" по сравнению с реальной стоимостью производства российской нефти. В Польше утверждают, что более низкий потолок необходим для сокращения доходов России от продажи нефти.
При этом Кипр, Мальта и Греция хотят установить более высокий потолок, чтобы сохранить торговлю нефтью с Россией.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец
В Литве быстро растут цены на товары и услуги, что...
Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета
В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...
Концерт Лободы в Литве состоится: МИД признал, что нет оснований для запрета на въезд
На прошлой неделе МИД Литвы сообщил, что планирует...
В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов
После того как Беларусь ввела безвизовый режим для...
После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает
Двое литовских евродепутатов не захотели признать это...