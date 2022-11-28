На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину страны Евросоюза зашли в тупик в обсуждении цен на российскую нефть.

Как говорится в материале, Польша настаивает на том, что предлагаемый ЕК потолок в $65 за баррель "чрезвычайно высокий" по сравнению с реальной стоимостью производства российской нефти. В Польше утверждают, что более низкий потолок необходим для сокращения доходов России от продажи нефти.

При этом Кипр, Мальта и Греция хотят установить более высокий потолок, чтобы сохранить торговлю нефтью с Россией.