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Как сообщает The Financial Times, Еврокомиссия настаивает на потолке цен на нефть в $65 за баррель, когда как Польша и некоторые другие страны требуют более низкого значения.
Nafta sukėlė ekologinę katastrofą.
Nafta sukėlė ekologinę katastrofą.
© Scanpix

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину страны Евросоюза зашли в тупик в обсуждении цен на российскую нефть.

Как говорится в материале, Польша настаивает на том, что предлагаемый ЕК потолок в $65 за баррель "чрезвычайно высокий" по сравнению с реальной стоимостью производства российской нефти. В Польше утверждают, что более низкий потолок необходим для сокращения доходов России от продажи нефти.

При этом Кипр, Мальта и Греция хотят установить более высокий потолок, чтобы сохранить торговлю нефтью с Россией.

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УНИАН
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