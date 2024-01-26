В ЕС назвали пятницу "днем репрессий в России"

Он напомнил, что в этот день недели российские власти обычно публикуют новые списки "иностранных агентов". "Россия использует свое законодательство об "иностранных агентах" для охоты на ведьм в отношении своих собственных граждан, особенно тех, кто критикует режим, навешивая на них ярлык предателей", - указал Стано.
По его словам, жертвы закона об "иностранных агентах" в РФ, заслуживают солидарности. "Европейский Союз продолжит поддерживать российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ в России и за ее пределами", - пообещал представитель внешнеполитической службы.
Он подчеркнул, что Москва нарушает международное право, а именно гарантии обеспечения прав человека и основных свобод своих граждан, а "иноагентов" назвал "мыслящими людьми, которые пытаются двигать страну вперед, обсуждая и ставя под сомнение проблемы прошлого и настоящего России". В качестве примеров Стано привел журналистку и бывшую колумнистку DW Лолу Тагаеву, писателя Бориса Акунина и лауреата Нобелевской премии мира - правозащитную организацию "Мемориал".
До сегодняшнего дня "иностранными агентами" в РФ были объявлены 754 человека, организации и СМИ.