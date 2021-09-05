В ЕС назвали эффект миграционного кризиса на границе с Беларусью

Миграционный кризис на границе с Беларусью может ускорить принятие общеевропейской политики в отношении беженцев. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас во время визита в Литву в субботу, 4 сентября.

Эта ситуация показывает, что "сейчас самое время создать предсказуемые и всеобъемлющие европейские рамки для миграционной политики", отметил он. По словам Схинаса, пора перейти от режима "тушения пожаров" в вопросе беженцев к созданию единой "архитектуры" по правилам их приема и распределения. Последние предложения Еврокомиссии на этот счет были отложены из-за коронавирусного кризиса.

"От Эвроса до Сеуты и вплоть до границы с Беларусью. Те, кто пытается инструментализировать миграцию, будет разочарован", - добавил еврокомиссар.

Миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси

Польша, Литва, Латвия и Эстония уже несколько месяцев фиксируют тысячи попыток нелегально пересечь их границы со стороны Беларуси. Они обвиняют Минск в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима правителя Беларуси Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента давления на Евросоюз.