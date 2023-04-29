В ЕС нашли компромисс по импорту сельхозпродукции из Украины

Так, в отношении украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника будут введены "исключительные защитные меры", заявил Домбровскис. Он не объяснил их суть, однако собеседники издания Politico из числа дипломатов Евросоюза уточнили, что речь идет о запрете на ввоз этих продуктов на территорию пяти государств ЕС. Кроме того, Евросоюз выделит 100 млн евро на поддержку пострадавших фермеров в пяти странах-членах сообщества.

Отмена односторонних ограничений

В то же время София, Будапешт, Варшава и Братислава отменят введенные ими односторонние эмбарго на импорт сельхозпродукции из Украины. Румыния не устанавливала подобные ограничения.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала компромисс. Сделка сохранит как экспортные возможности Украины, что позволит ей продолжать кормить мир, так и средства европейских фермеров к существованию, подчеркнула фон дер Ляйен.

Приток украинского зерна на рынки соседних стран

В июне 2022 года Евросоюз отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Польша и другие страны Восточной Европы предложили помощь в транзите украинского зерна на рынки третьих стран. Но из-за проблем с логистикой зерно накапливалось в граничащих с Украиной странах, что привело к снижению цен на местных рынках и недовольству фермеров в этих государствах.