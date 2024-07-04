В ЕС намерены продолжить поставки газа из РФ через Украину

В частности, в министерстве экономики ФРГ и Еврокомиссии (ЕК) изданию сообщили, что правительство Германии и Брюссель ведут переговоры с государствами - членами ЕС, получающие транзитный газ. При этом Евросоюз рассматривает возможность заключения с „Газпромом“ контракта на транзит газа через Украину, пишет Handelsblatt со ссылкой на представительницу Еврокомиссии.

Несмотря на войну с Украиной, Россия продолжает поставлять через ее территорию газ в такие страны ЕС, как Австрия, Словакия, Венгрия и Чехия.

Рассматривается вариант транзита через Украину азербайджанского газа