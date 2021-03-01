Евросоюз начал процедуру принятия санкций за арест в России оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает информагентство dpa в понедельник, 1 марта, со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. По их информации, комитет постпредов стран ЕС начал запуск письменной процедуры в соответствии с принятием Советом ЕС решения о введении санкций.

Так, 2 марта согласованные меры, по всей вероятности, будут уже обнародованы в Официальном журнале Евросоюза и таким образом вступят в силу, пояснили источники в Брюсселе.

Кто окажется под санкциями

Под санкции, по всей видимости, подпадут генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Для введения штрафных мер впервые будет задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающим выгоду от этого.

В бундестаге призвали "заступиться" за Навального

Между тем эксперт от Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, депутат бундестага Рената Альт (Renata Alt) назвала отправку Навального в исправительную колонию №2 "явным предупреждением" о том, что отбывание заключения не будет легким и не стоит рассчитывать на его досрочное освобождение. Альт призвала Германию и ЕС "не мириться с жестоким подавлением оппозиции в РФ".

"Сдержанная реакция (Запада. - Ред.) на убийство Бориса Немцова шесть лет назад лишь укрепила Путина во мнении, что подобное может оставаться безнаказанным, - отметила политик. - Внимание общественности и международное давление на российской руководство в настоящее время являются единственным способом заступиться за Алексея Навального и других политзаключенных".

Приговор Навальному

Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, так как Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, но Россия проигнорировала это решение.