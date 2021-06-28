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В Эрфурте полиция разыскивает молодого мужчину, напавшего с ножом на двух человек. Пострадавшие доставлены в больницу, о тяжести травм не сообщается.
В Эрфурте при нападении ранены два человека
© AP / Scanpix

Неизвестный напал на двух прохожих на улице немецкого Эрфурта (федеральная земля Тюрингия), ранив их ножом. Как сообщила полиция утром в понедельник, 28 июня, нападавшему удалось скрыться.

В сообщении не говорится о тяжести травм, полученных пострадавшими в возрасте 45 и 68 лет. Оба они доставлены в больницу.

Поиски правонарушителя ведутся при поддержке полицейского вертолета. Согласно описанию, убежавшему от 20 до 30 лет, он был одет в коричневый свитер и темные спортивные штаны, у него были светлые с рыжиной вьющиеся волосы, на лице шрам.

Тремя днями ранее в результате нападения в баварском Вюрцбурге погибли три человека.

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Deutsche Welle
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