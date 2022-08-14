В Ереване произошел мощный взрыв на территории оптово-розничного торгового центра "Сурмалу". Взрыв с последующим пожаром и обрушением здания случилась днем в воскресенье, 14 августа, на складе пиротехники, сообщило МЧС Армении со ссылкой на предварительные данные. По данным ведомства, в результате погиб, по меньшей мере, один человек, еще 34 получили ранения. На месте работают спасатели и пожарные.
К вечеру 14 августа министерство здравоохранения в Ереване сообщило, что число погибших выросло до двух, а количество пострадавших при взрыве достигло 60 человек. Состояние 36 из них эксперты оценивали к этому моменту как средней степени тяжести. Между тем 22 человека после получения первой помощи были выписаны.
Агентство "Новости-Армения" со ссылкой на свои источники сообщает, что горит склад фейерверков. На фотографиях и видео в соцсетях виден столб густого черного дыма, сообщается также о последующих взрывах. Рынок "Сурмалу" расположен примерно в двух километрах к югу от центра столицы Армении.
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