Участники акции скандировали антироссийские лозунги: "враг ОДКБ" и "враг Россия". Таким образом они высказывали свое недовольство тем, что военный блок не оказал никакой поддержки Армении в ходе столкновений с Азербайджаном, которые произошли в сентябре.

Protests now in Armenia 🇦🇲 against Putin 🇷🇺 and the Collective Security Treaty Organization (CSTO is +/- Russia’s answer to NATO).

Protestors are opposing the visit of Putin 🇷🇺, Lukashenko 🇧🇾, and other dictators for tomorrow’s planned CSTO meeting there 🇦🇲. pic.twitter.com/5pBEIO9Yq8