В Екатеринбурге гражданка США арестована за сбор денег ВСУ

Имя арестованной не называется, ей 33 года. Издание "Медиазона" выяснило, что обвиняемую зовут Ксения Карелина, она окончила университет в Екатеринбурге, вышла замуж за американца и получила американское гражданство.

ФСБ утверждает, что с февраля 2022 года подозреваемая собирала деньги "в интересах украинской организации", которые направлялись на нужды вооружёных сил Украины.

Также ФСБ отмечает, что арестованная неоднократно участвовала в публичных акциях "в поддержку киевского режима" в США. По статье о госизмене в России грозят длительные сроки, вплоть до пожизненного.