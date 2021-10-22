В Египте вводят новые деньги: что надо знать туристам

Египетские власти утверждают, что новые банкноты будет сложнее подделать, к тому же, на них не получится оставлять надписи. Что касается дизайна, то он останется практически без изменений — добавится лишь голографический знак, сообщает портал "Тонкости Туризма".
Туристов эти новшества коснутся мало: банкноты будут вводить постепенно, и они “растворятся” в общей массе денежного потока. К тому же, многие отдыхающие вообще редко держат в руках именно египетские фунты, расплачиваясь в основном евро, долларами или банковскими картами, что распространено во всех курортных зонах. Так что при обмене или снятии наличных в Египте, достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности, как и в любой другой стране.
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