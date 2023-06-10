aA
Российский гражданин погиб в результате нападения тигровой акулы на популярном египетском курорте Хургада на Красном море.
Tigrinis ryklys Shutterstock
Tigrinis ryklys Shutterstock

Инцидент произошел на муниципальном пляже в четверг, после чего власти закрыли район для купания.

"Около 15:00 по местному времени в районе городского пляжа Dream Beach произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения", - сообщили в Генконсульстве России в Хургаде.

Там добавили, что погибший не был туристом, а постоянно проживал в Египте.

В настоящее время египетские власти выясняют все обстоятельства произошедшего.

Статьи по теме:
На пляже в Хургаде жертвами акул стали две женщины - туристки из Австрии и Румынии
На пляже в Хургаде акула откусила туристке руку и ногу: женщина скончалась

Агентство Reuters получило видео от очевидца, который снял момент нападения – на записи видно, как мужчина барахтается в море, а затем уходит под воду.

Очевидец рассказал, что спасатель из соседнего отеля поднял тревогу, и люди бросились на помощь, но не смогли вовремя добраться до мужчины.

Министерство окружающей среды Египта распорядилось закрыть для купания район, где произошло нападение.

"Принять меры по запрещению купания и занятием водными водами спорта в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома в течение двух дней начиная с утра пятницы, 9 июня 2023 года", - говорится в распоряжении.

Саму акулу, которая напала на россиянина, выловили, чтобы изучить причины ее поведения.

Специалисты также проверят, была ли эта акула причиной других несчастных случаев на побережье Красного моря в последние годы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

В Австралии после нападения акулы скончалась девушка

На западе Австралии после нападения акулы скончалась...

TOP новостей

Индекс холодного борща в Паланге: бывает и 7 евро за порцию

Холодный борщ – это традиционный холодный свекольный...

Agnė Bilotaitė Valdas Benkunskas

Министр и мэр рассказали, как в Вильнюсе будут бороться с преступностью и наркотиками

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что...

Зеленский подтвердил начало контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что...

Re:Baltica: Сафари у Лукашенко — до 1500 долларов за голову. Что сейчас происходит на границе с Беларусью

В преддверии Вильнюсского саммита НАТО прозвучали...

В Вильнюсе проходит Фестиваль холодного борща

Начало лета Вильнюс встречает цветами холодного...