Журналиста задержали в Каире в декабре 2016 года, куда он приехал на каникулы к семье. Хусейна допрашивали более 15 часов без адвоката, после чего отпустили, но спустя несколько дней задержали снова. Вначале египетские власти публично обвинили его "в распространении ложных новостей и получении денежных средств от иностранных властей с целью опорочить репутацию государства", но но в итоге официально ему так и не было предъявлено обвинений.
Телеканал указывает, что срок задержания журналиста продлевался более десяти раз, что противоречит как египетским, так и международным правовым нормам.
В мае 2019 года Хусейна перевели из каирской тюрьмы в камеру предварительного заключения в Гизе в рамках подготовки к его освобождению в соответствии с "мерами предосторожности", которые предполагали ограничения на передвижение, однако в последний момент власти отменили решение и объявили, что против Хусейна начато новое расследование.
Al Jazeera развернула широкую общественную кампанию в поддержку своего журналиста.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В ожидании карантинных послаблений в Литве предлагают сократить время работы за ту же зарплату (5)
Эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается,...
Правительство Шимоните оступилось в первый раз: что было причиной? (58)
Правительство Ингриды Шимоните начало свою работу 11...
Йонас Милюковас. Эпидемия и эволюция. Возможные проблемы. (1)
Врачи и ученые, занимающиеся медициной, не часто...
У жителей Литвы почти 400 млн. евро просроченных кредитов, но ситуация улучшается (5)
В прошлом году у жителей Литвы были просроченные...
Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 491, скончались 10 человек (8)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 491 новый случай...