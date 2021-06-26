Трое сотрудников испанского филиала международной гуманитарной организации "Врачи без границ" убиты неизвестными в Эфиопии в регионе Тыграй.

Как сообщили в организации в пятницу, 25 июня, ее сотрудники с четверга перестали выходить на связь. В пятницу утром был обнаружен пустой автомобиль команды, а в паре метров от него - безжизненные тела. Среди жертв - 35-летняя координатор по чрезвычайным ситуациям из Мадрида, ее 31-летний помощник из Эфиопии, а также местный водитель.

"Врачи без границ" осудили нападение и заявили, что выяснят все обстоятельства произошедшего. Министерство иностранных дел Испании находится в контакте с "Врачами без границ" и эфиопским правительством. Соболезнования близким погибших выразил премьер-министр Испании Педро Санчес, также соболезнования опубликованы в Twitter эфиопского МИДа.

Госдепартамент США потребовал независимого расследования убийств, заявив, что в конечном итоге полную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций несет правительство Эфиопии. В МИДе африканской страны, однако, утверждают, что ранее призывали гуманитарные организации обеспечить себе военное сопровождение в регионе.

Вооруженный конфликт в Тыграе

С начала вооруженного противостояния между властями Эфиопии и повстанцами в регионе Тыграй в ноябре 2020 года в стране были убиты 12 сотрудников "Врачей без границ"

Вооруженный конфликт между властями Эфиопии и правящей в Тыграе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" вспыхнул 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральные власти поставили ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября премьер-министр страны Абий Ахмед, получивший за год до этих событий Нобелевскую премию мира, распорядился довести до конца "третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка".

По данным ООН, вследствие конфликта десятки тысяч человек бежали из Эфиопии в Судан. Организация неоднократно призывала обеспечить незамедлительный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в 6-миллионный Тыграй. Более 70 процентов жителей региона недоедают, 350 тысяч из них в полном смысле слова голодают, говорится на сайте ООН.