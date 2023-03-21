В Джанкое в аннексированном Крыму произошли взрывы после атаки БПЛА

Российские власти Крыма и Следственный комитет утверждают, что речь шла об атаке нескольких беспилотников. Утверждается, что они были сбиты, но их обломки повредили домовладение и магазин. Один человек был ранен. Утверждается, что целью беспилотников были гражданские объекты, при этом в сообщении СК не говорится, кто выпустил беспилотники.

Ранее глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя "сработала ПВО". Российский глава администрации города Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники, на двух улицах нашли обломки дронов.

Издание "База" публикует фотографии обломков беспилотников.

По всей видимости, речь идёт об одной из модификаций китайского коммерческого дрона SkyEye. Ранее SkyEye использовался в качестве барражирующих боеприпасов при атаках на НПЗ в Новошахтинске и на штаб Черноморского флота в Севастополе, за которыми предположительно стояла Украина.

Телеграм-канал Astra утверждает, что в результате ударов пострадали железнодорожный узел, в том числе локомотивное депо, здание охраны вокзала и склады, а также магазин.

Российские власти не подтверждали, что ущерб был нанесён железнодорожным объектам.

Возле Джанкоя находится российский военный аэродром, в самом городе и рядом размещены еще ряд военных объектов и железнодорожный узел, используемый российскими военными. Главное управление разведки Украины заявило, что в Джанкое в результате взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" при транспортировке по железной дороге. При этом Киев прямо не подтвердил, что беспилотники были украинскими.

Накануне вечером в Джанкое в аннексированном Крыму произошли взрывы. Местные жители также сообщают, что слышали звуки, похожие на стрельбу. Звуки взрывов и пожар попали на видео.