В Думе предупредили о рассылке весной электронных повесток

"У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва", - заявил он.

При этом основным путем оповещения о явке в военкомат по-прежнему будут являться бумажные повестки, указал Картаполов. Он пообещал, что солдат срочной службы не будут отправлять на войну против Украины, а число призывников не изменится.

Тем самым в Госдуме подтвердили появившуюся ранее информацию о рассылке электронных повесток с 1 апреля по 15 июля, опубликованную объединением российских юристов и правозащитников "Призыв к совести".

Поправки об электронных повестках действуют с апреля 2023 года