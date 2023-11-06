"Я бы настаивал на появлении программы "восточноукраинского гектара", на который могли бы претендовать участники российской спецоперации. Между прочим, уже сейчас Россия увеличилась более чем на 100 млн гектаров, и эту землю ведь после нашей победы предстоит кому-то возделывать. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно принимал участие в их освобождении", - заявил изданию Журавлев, который является лидером партии "Родина".
В Думе предложили отдавать участникам войны украинские земли
Deutsche Welle
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Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев разрабатывает законопроект о выдаче россиянам земли на территориях, захваченных Россией. По его мнению, непосредственные участники войны в Украине получали бы земли в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей в приоритетном порядке. Об этом сообщила в воскресенье, 5 ноября, газета "Коммерсант".
Deutsche Welle
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