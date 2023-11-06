В Думе предложили отдавать участникам войны украинские земли

"Я бы настаивал на появлении программы "восточноукраинского гектара", на который могли бы претендовать участники российской спецоперации. Между прочим, уже сейчас Россия увеличилась более чем на 100 млн гектаров, и эту землю ведь после нашей победы предстоит кому-то возделывать. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно принимал участие в их освобождении", - заявил изданию Журавлев, который является лидером партии "Родина".