В ДТП с электромобилем Tesla в режиме автопилота погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с участием электромобиля компании Tesla в американском штате Техас. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили несколько местных СМИ. Сотрудник полиции Марк Херман рассказал газете The Wall Street Journal (WSJ), что, по данным предварительного расследования, за рулем автомобиля, вероятно, никого не было и он ехал в режиме автопилота.

Пятидверная машина Tesla Model S 2019 года выпуска, следовавшая на высокой скорости, врезалась в дерево вечером 17 апреля к северу от Хьюстона. По данным телеканала KHOU-TV, на повороте она вылетела за пределы дорожного полотна и после столкновения загорелась. Пожар не могли потушить в течение длительного времени. На переднем и заднем сиденьях обнаружены два трупа, сообщил полицейский Херман.

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В компании Tesla и Национальном управлении безопасности дорожного движения США пока не прокомментировали инцидент.

Tesla отчиталась о поставке рекордного числа авто

Tesla при этом отчиталась, что в 2020 году выпустила и поставила покупателям рекордное число машин - 499 550. Американская компания смогла нарастить свой сбыт на 36 процентов в сравнении с 2019 годом. С октября по декабрь потребители получили 180 570 электромобилей. Предыдущий рекордный показатель был установлен в третьем квартале минувшего года - чуть менее 140 тысяч машин.

Генеральный директор компании Илон Маск в январе стал самым богатым человеком в мире, возглавив рейтинг миллиардеров Bloomberg: его состояние оценивалось в 188,5 млрд долларов (153,6 млрд евро).