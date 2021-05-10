Один из самых успешных архитекторов США Хельмут Ян (Helmut Jahn) погиб в дорожно-транспортном происшествии на 82-м году жизни. Мужчину сбил автомобиль после того, как ехавший на велосипеде Ян проигнорировал дорожный знак с требованием остановки. Он погиб на месте, сообщил представитель полицейского отделения пригорода Чикаго Кэмптон-Хиллз в воскресенье, 9 мая. Трагедия произошла днем ранее.
Хельмут Ян родился 4 января 1940 года в Нюрнберге. После окончания учебы в Мюнхенском техническом университете отправился в США. В 1967 году начал работать в одном из известных архитектурных бюро Чикаго - C. F. Murphy Associates, в начале 1980-х возглавил его.
Его стиль сложился под влиянием Людвига Миса ван дер Рое, легенды конструктивистской архитектуры и последним директором школы Баухаус в Дессау. Среди примечательных работ Яна - правительственный небоскреб штата Иллинойс в Чикаго, аэропорт в Канзас-сити, башня выставочного комплекса во Франкфурте-на-Майне, небоскреб компании Deutsche Post DHL в Бонне, а также застройка Потсдамской площади в Берлине.
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