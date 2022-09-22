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Назначенный руководством самопровозглашенной ДНР "мэр Донецка" Алексей Кулемзин заявил о гибели шести человек в результате обстрела Крытого рынка в центре города.
В Донецке сообщили о гибели шести человек в результате обстрела рынка
© Reuters / Scanpix

Еще шесть человек получили ранения, заявил Кулемзин. По его словам, обстрелам со стороны "украинских фашистов" подверглись и другие места в Донецке, в том числе район городской администрации.

Украинские военные не прокомментировали обвинения в нанесении ударов по Донецку.

23-27 сентября в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также в частично оккупированных Россией Запорожской и Херсонской областях Украины собираются провести "референдумы о присоединении к России". Об этом было объявлено всего за несколько дней до этого на фоне продвижения украинского контрнаступления. Практически одновременно власти РФ объявили в стране "частичную мобилизацию".

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.

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